138 детей-сирот в Удмуртии получат жилье в 2018 году 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не менее 138 детей-сирот в 2018 году получат жилье. Об этом журналистам рассказала зампредседателя Госсовета республики Надежда Михайлова.
При этом, в очереди за квадратными метрами сегодня стоят более 3,5 тыс. человек.
«Это очень острая проблема для нашего региона. Я думаю, что решаться эта проблема будет только тогда, когда увеличится финансирование», — отметила Надежда Михайлова.
Из федерального и регионального бюджетов на приобретение жилья для детей-сирот выделено 116,3 млн рублей. В прошлом году сумма субсидий была больше — 276 млн рублей.
Напомним, что ранее главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин сообщил, что в производстве находится ряд уголовных дел, связанных с нарушениями действующего законодательства о госзакупках. Министерство образования республики покупало жилье для детей-сирот по завышенным ценам, что принесло ущерб региональному бюджету на сумму более 30 млн рублей.