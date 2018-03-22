138 детей-сирот в Удмуртии получат жилье в 2018 году

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии не менее 138 детей-сирот в 2018 году получат жилье. Об этом журналистам рассказала зампредседателя Госсовета республики Надежда Михайлова

При этом, в очереди за квадратными метрами сегодня стоят более 3,5 тыс. человек.

«Это очень острая проблема для нашего региона. Я думаю, что решаться эта проблема будет только тогда, когда увеличится финансирование», — отметила Надежда Михайлова.

Из федерального и регионального бюджетов на приобретение жилья для детей-сирот выделено 116,3 млн рублей. В прошлом году сумма субсидий была больше — 276 млн рублей.