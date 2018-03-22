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Названы реконструируемые за счет «Платона» объекты
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Названы реконструируемые за счет «Платона» объекты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Средства государственной системы «Платон» в ближайшие два года пойдут на реконструкцию десяти мостов, сообщили в компании-операторе госсистемы «РТ-Инвест Транспортные системы».
В компании рассказали, что «за счет средств от госсистемы „Платон“ в 2016 — 2017 гг. построено и отремонтировано 20 мостов», а «в 2018 — 2019 годах откроются еще 11 мостов», передает ТАСС.
Так, в начале 2018 года «был завершен ремонт моста в городе Глазове Удмуртской Республики».
Всего на ремонт и строительство 31 моста в 2016 году правительство России направило за счет средств «Платона» более 12 млрд рублей. В ближайшие два года финансирование за счет «Платона» составит 3,2 млрд рублей.
Например, на строительство моста через Волгу в городе Дубна в Московской области выделено 500 млн рублей, еще 930 млн рублей — на возведение Фрунзенского моста в Самаре, 625 млн рублей — на строительство моста через реку Катунь (Горный Алтай).
На строительство моста через реку Чепца в Удмуртии направлено 380 млн рублей, на реконструкцию моста через реку Терек на автодороге Ищерская –Грозный — более 330 млн рублей.
Кроме того, запланировано строительство и реконструкция мостов через реки Чепца (два путепровода в Удмуртии в Балезинском и Кезском районах), Сосна (город Ливны Орловской области), Зуша (Мценск), Ока (Орловская область), реку Самара (Самарская область).
Планируется также, что в 2018 году средства от системы «Платон» будут направлены на софинансирование ремонта федеральной трассы Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Такое решение было принято Минтрансом и Росавтодором на основании выбора самих грузоперевозчиков в рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог».
«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн.
Система была введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.
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