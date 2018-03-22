Названы реконструируемые за счет «Платона» объекты

Средства государственной системы «Платон» в ближайшие два года пойдут на реконструкцию десяти мостов, сообщили в компании-операторе госсистемы «РТ-Инвест Транспортные системы».

В компании рассказали, что «за счет средств от госсистемы „Платон“ в 2016 — 2017 гг. построено и отремонтировано 20 мостов», а «в 2018 — 2019 годах откроются еще 11 мостов», передает ТАСС

Всего на ремонт и строительство 31 моста в 2016 году правительство России направило за счет средств «Платона» более 12 млрд рублей. В ближайшие два года финансирование за счет «Платона» составит 3,2 млрд рублей.

Например, на строительство моста через Волгу в городе Дубна в Московской области выделено 500 млн рублей, еще 930 млн рублей — на возведение Фрунзенского моста в Самаре, 625 млн рублей — на строительство моста через реку Катунь (Горный Алтай ).

На строительство моста через реку Чепца в Удмуртии направлено 380 млн рублей, на реконструкцию моста через реку Терек на автодороге Ищерская – Грозный — более 330 млн рублей.

Планируется также, что в 2018 году средства от системы «Платон» будут направлены на софинансирование ремонта федеральной трассы Р-243 Кострома Шарья — Киров — Пермь . Такое решение было принято Минтрансом и Росавтодором на основании выбора самих грузоперевозчиков в рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог».

«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн.