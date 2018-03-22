В Новоалтайске дольщикам предложили подать на банкротство застройщика

Гражданам, вложившим свои деньги в строительство многоквартирного дома №52а по ул. ЮжСиба в Новоалтайске , предложили подать на банкротство застройщика, который не выполнил своих обязательств.

Как сообщает Госинспекция Алтайского края , в отношении бывшего гендиректора строительной компании возбуждено уголовное дело.

На общем собрании специалисты объяснили дольщикам о процедуре банкротства, а также о возможности привлечь к достройке дома застройщика (санатора) или передаче прав компании жилищно-строительному кооперативу, созданному гражданами. В итоге дольщики намерены подготовить необходимые документы для инициации процедуры банкротства застройщика.