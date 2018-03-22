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В Новоалтайске дольщикам предложили подать на банкротство застройщика
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В Новоалтайске дольщикам предложили подать на банкротство застройщика 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Гражданам, вложившим свои деньги в строительство многоквартирного дома №52а по ул. ЮжСиба в Новоалтайске, предложили подать на банкротство застройщика, который не выполнил своих обязательств.
Как сообщает Госинспекция Алтайского края, в отношении бывшего гендиректора строительной компании возбуждено уголовное дело.
На общем собрании специалисты объяснили дольщикам о процедуре банкротства, а также о возможности привлечь к достройке дома застройщика (санатора) или передаче прав компании жилищно-строительному кооперативу, созданному гражданами. В итоге дольщики намерены подготовить необходимые документы для инициации процедуры банкротства застройщика.
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