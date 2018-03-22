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Опубликована памятка для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу
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Опубликована памятка для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Департамент спорта и туризма города Москвы (Москомспорт) опубликовал подготовленную Федеральным агентством по туризму памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
В памятке в форме диалога рассказано, как сделать выгодной, безопасной и законной для обеих сторон сдачу жилья.
К основному тексту памятки приложен список нормативных документов, которыми регулируются правоотношения, возникающие при сдаче внаем жилой площади, а также указаны документы, которые необходимо оформить арендодателю.
С полным текстом памятки можно ознакомиться здесь.
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