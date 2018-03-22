Опубликована памятка для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу

В памятке в форме диалога рассказано, как сделать выгодной, безопасной и законной для обеих сторон сдачу жилья.

К основному тексту памятки приложен список нормативных документов, которыми регулируются правоотношения, возникающие при сдаче внаем жилой площади, а также указаны документы, которые необходимо оформить арендодателю.

С полным текстом памятки можно ознакомиться здесь.