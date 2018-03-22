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Волгоградцам вернут 21 млн рублей, переплаченный за ЖКУ
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Волгоградцам вернут 21 млн рублей, переплаченный за ЖКУ 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Жителям Волгограда вернут 21 миллион рублей, переплаченный ими за коммунальные услуги, а недобросовестные управкомпании заплатят штрафов на 40 миллионов рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», по итогам 2017 года в «Жилищную инспекцию Волгограда» поступило 15 000 обращений. По ним специалисты провели около 5 000 проверок и составили 1 600 протоколов.
Добавим, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество жалоб местных жителей увеличилось в 1,5 раза. По большей части они были недовольны счетами в платежках за ЖКУ, которые не всегда оправданно выставляют УК.
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