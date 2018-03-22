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Федеральные власти поддержат проект строительства «Аэросити» в Ростове
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Федеральные власти поддержат проект строительства «Аэросити» в Ростове 

Деловое сообщество 2 часа назад
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о решении федеральных властей поддержать строительство нового микрорайона Ростова. В ходе заседания правительства Ростовской области он рассказал о своей беседе с премьер-министром России, на которой попросил оказать помощь в реализации проекта застройки территории старого аэропорта.
«Я обратился по поводу рассмотрения возможности внесения корректировок в постановление Правительства России по вопросу реновации. Я уверен, что такой мощный проект, как застройка территории старого аэропорта — это проект федерального значения, Инвестиции в проект превышают 200 млрд рублей. Там нужны инженерные коммуникации, мосты, дороги. Нужно сделать прямой выход на М4. Этот вопрос надо развивать с участием федеральных властей. В итоге на этом кусочке мы должны получить тот самый «Новый Ростов», о котором мы с вами постоянно говорим, — цитирует губернатора издание Деловой квартал.
Первый заместитель министра Игорь Шувалов дал поручение скорректировать постановление федерального правительства о реновации территорий. По его мнению, такой масштабный проект должен стать проектом федерального значения. Напомним, в планах городских властей построить на месте бывшего аэропорта Ростова огромный жилой комплекс. Рабочее название проекта «Аэросити». Планируется построить на участке площадью в 350 га примерно четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь расположатся 8 школ, 20 детских садов, 4 поликлиники, парки и многое другое. А бывшая взлетная полоса станет огромным пешеходным бульваром. Всего в проект планируют инвестировать около 2—млрд рублей.
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