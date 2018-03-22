«Справедливая Россия» предложила при нехватке средств в компенсационном фонде пополнять его из бюджета 

Соответствующий законопроект внесен сегодня в Госдуму депутатами от «Справедливой России». Фото: www.gospress.ru Как говорится в пояснительной записке к документу, Закон о публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ «распространяет свое действие лишь на те объекты долевого строительства, первый договор участия долевого строительства в которых был заключен после вступления указанного Федерального закона в силу. Указанная несправедливость представляется вопиющим примером нарушения принципа равенства прав граждан перед законом, а также является катализатором социальной напряженности ввиду публичного отказа со стороны государства решать проблемы указанных групп граждан-участников долевого строительства на равных условиях». Таким образом, законопроект предполагает выплату компенсаций вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных взносов в компенсационный фонд по ДДУ и от даты заключения договора. Помимо этих мер документом предполагается в случае недостаточности в текущем финансовом году средств компенсационного фонда профинансировать из средств федерального бюджета выплаты дольщикам и мероприятия по завершению строительства объектов незавершенного строительства. Фото: www.miningbitcoinguide.com «Если в фонде защиты прав граждан долевого строительства не хватает денег на выплату всем обманутым дольщикам, государство должно по нашему мнению докапитализировать этот фонд, направить деньги в этот фонд для того, чтобы граждане получили полноценное жилье», — пояснил один из авторов законопреокта депутата Михаил Емельянов (на фото). «Таким образом, проект настоящего федерального закона устанавливает равные права по получению возмещения в случае нарушения прав граждан со стороны застройщиков для всех граждан — участников долевого строительства вне зависимости от даты заключения договора участия в долевом строительстве, а также любых иных обстоятельств», — подчеркивают авторы инициативы. «То есть те граждане, которые пострадали от мошенников до принятия соответствующего закона, тоже должны иметь право получать соответствующую компенсацию. Это будет справедливо», — заключил депутат-справедливоросс Михаил Емельянов. Кроме того, по мнению депутатов, вводимое законопроектом обеспечение финансовой стабильности компенсационного фонда за счет средств федерального бюджета повысит уровень доверия граждан к институту долевого строительства и будет являться стимулом для приобретения жилья. Фото: www.nemotor.ru