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СМИ сообщили о планах подключить к реновации бывший проект Полонского
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СМИ сообщили о планах подключить к реновации бывший проект Полонского 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Территория квартала «Триумфальный» на Кутузовском проспекте может быть передана под реализацию городских программ, в том числе для переселения москвичей из пятиэтажек по программе реновации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники; при этом сторона инвестора строительства комплекса опровергает информацию о включении проекта в программу реновации.
"Территория, на которой планировалось построить жилой квартал «Кутузовская миля» (сейчас — «Триумфальный») на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации, сообщили два чиновника в правительстве Москвы и подтвердил близкий к одному из бывших участников проекта человек", — пишет издание.
"Кутузовская миля" — проект бизнесмена Сергея Полонского, который правительство Москвы при Юрии Лужкове запустило в 2001 году и который превратился в долгострой с чередой судебных тяжб, многочисленными требованиями не получивших свои квартиры дольщиков. В 2008 году строительство было приостановлено. Сам Полонский летом 2017 года был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.
Представитель стройкомплекса Москвы подтвердил «Ведомостям», что в этом районе несколько кварталов попали под программу реновации, поэтому на территории «Триумфального» будут построены дома для переселения москвичей.
По словам собеседников газеты, контракт с инвестором комплекса — ЗАО «ФЦСР» расторгнут. Это же подтвердил изданию представитель столичного департамента экономической политики.
"Из решения Арбитражного суда Москвы следует, что город в одностороннем порядке отказался от исполнения инвестдоговора с ФЦСР летом 2017 г. Компания пыталась оспорить это решение через суд, но и первая (в ноябре 2017 г.), и апелляционная (в марте 2018 г.) инстанции иск застройщика отклонили", — уточняют «Ведомости».
Гендиректор АО «УК „Управление“ (управляет ФСЦР) Максим Кретов сообщил газете, что информация о включении проекта в программу реновации не соответствует действительности. По его словам, территория не входит в реестр площадок, утвержденных для реализации программы реновации.
Столичная программа реновации предполагает снос устаревшего жилья, в основном „хрущевок“, в нее входит более 5 тысяч домов, жители которых поддержали решение о переселении. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек. Власти Москвы заверяют, что все права переселяемых горожан будут полностью соблюдены, при этом жилищные условия улучшатся.
РИА Недвижимость: последние новости
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