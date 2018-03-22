Бывший проект Полонского подключат к реновации

СМИ сообщили о планах подключить к реновации бывший проект Полонского

"Территория, на которой планировалось построить жилой квартал "Кутузовская миля" (сейчас — "Триумфальный") на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации, сообщили два чиновника в правительстве Москвы и подтвердил близкий к одному из бывших участников проекта человек", — пишет издание. Территория квартала "Триумфальный" на Кутузовском проспекте может быть передана под реализацию городских программ, в том числе для переселения москвичей из пятиэтажек по программе реновации, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники; при этом сторона инвестора строительства комплекса опровергает информацию о включении проекта в программу реновации.

"Кутузовская миля" — проект бизнесмена Сергея Полонского , который правительство Москвы при Юрии Лужкове запустило в 2001 году и который превратился в долгострой с чередой судебных тяжб, многочисленными требованиями не получивших свои квартиры дольщиков. В 2008 году строительство было приостановлено. Сам Полонский летом 2017 года был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Представитель стройкомплекса Москвы подтвердил "Ведомостям", что в этом районе несколько кварталов попали под программу реновации, поэтому на территории "Триумфального" будут построены дома для переселения москвичей.

По словам собеседников газеты, контракт с инвестором комплекса — ЗАО "ФЦСР" расторгнут. Это же подтвердил изданию представитель столичного департамента экономической политики.

"Из решения Арбитражного суда Москвы следует, что город в одностороннем порядке отказался от исполнения инвестдоговора с ФЦСР летом 2017 г. Компания пыталась оспорить это решение через суд, но и первая (в ноябре 2017 г.), и апелляционная (в марте 2018 г.) инстанции иск застройщика отклонили", — уточняют "Ведомости".

Гендиректор АО "УК "Управление" (управляет ФСЦР) Максим Кретов сообщил газете, что информация о включении проекта в программу реновации не соответствует действительности. По его словам, территория не входит в реестр площадок, утвержденных для реализации программы реновации.

Столичная программа реновации предполагает снос устаревшего жилья, в основном "хрущевок", в нее входит более 5 тысяч домов, жители которых поддержали решение о переселении. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек. Власти Москвы заверяют, что все права переселяемых горожан будут полностью соблюдены, при этом жилищные условия улучшатся.