Следственный комитет проверяет контракты губернатора Ямала на строительство детских садов

Связь застройщика с губернатором Кобылкиным

В группе компаний ВИС на руководящей должности работает Евгений Скрябин — бывший глава Пуровского района ЯНАО , которого называют «тенью губернатора Кобылкина». И именно ВИС смогла заключить соглашение государственно-частного партнерства с правительством Ямала, в котором было предусмотрено строительство пяти детских садов и одной школы — в Новом Уренгое, Салехарде , Муравленко, Тазовском и в селе Горки. Совпадение? Едва ли.

Завышенная цена объектов и траты на роскошь

Условия сделки таковы: глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин в лице региона обязан заплатить за строительство шести объектов 9,3 млрд рублей. ВИС должен эти объекты построить. Деньги платятся частями — сумма-то астрономическая. Названный ценник, по мнению экспертов, сам по себе завышен как минимум втрое. Он вызвал большое количество вопросов у активистов Общероссийского народного фронта. Даже окружной прокурор Александр Герасименко , который летает с Кобылкиным на рыбалку, и тот возмутился. Ведь при детальной проверке сметы проекта активисты ОНФ нашли такие предметы закупок для детских садов как принтеры и ультрабуки на общую сумму 2,5 млн рублей. В таблице расходов значатся также: кресло для заведующей одного из детских садов за 142 тыс. рублей, шкафы по 270 тыс. рублей, шторы по 203 тыс. рублей. А в ясельную группу, в соответствии с заказом, нужно купить 3D-телевизор с изогнутым экраном. Для нянечек или детей — не уточняется.

Отказ оплачивать строительство

Но фирма ВИС тратить на строительство выделенные 9 млрд, похоже, вовсе не собиралась. Выяснилось, что для реализации проекта ВИС нанял субподрядчика — ГК «Импульс», которому выплатил аванс в размере всего лишь 1 млрд рублей. Как утверждает директор «Импульса» Александр Крипак , после практически полного завершения строительства ВИС отказался перечислять ежемесячные платежи, поставив застройщика на грань банкротства, и потребовал у него подписания дополнительного соглашения, которое снижало затраты на строительство еще на 250 млн рублей. После подписания соглашения ВИС, ссылаясь на малозначительные детали контракта, потребовал его расторжения и возврата средств в размере 500 млн рублей. При этом ВИС заявил, что контракт не выполнен, хотя детские сады уже построены и эксплуатируются. Одновременно с этим ВИС потребовал от банка, который дал банковскую гарантию на 200 млн рублей на завершение строительства, возместить ему и эти деньги.

Двойное финансирование

Но и это еще не все. Пока округ полностью не рассчитается с застройщиком, ВИС будет сдавать эти же самые детские сады в аренду администрациям тех городов, в которых эти учреждения будут эксплуатироваться. Получается, что округ заплатит за детские сады ВИСу дважды: сначала за стройку, а потом за аренду. Сами детские сады ВИС, как выяснилось, уже сдает властям Салехарда в рамках государственно-частного партнерства. Такие условия сделки были прописаны в договоре. И эта схема, поистине, лучшее достижение Кобылкина, если учесть, что добро на выделение 9 млрд из бюджета на строительство детских садов давал именно он, и именно его ставленник сегодня трудится в ВИС на должности замдиректора.

Перенос удачной схемы на другие объекты

Недавно Дмитрий Кобылкин заявил, что компания ВИС получит от правительства ЯНАО контракт на строительства семи так называемых школ будущего. Исходя из названия уже понятно — цена контракта в случае этого государственно-частного партнерства будет еще выше, чем стоимость для бюджета ЯНАО детских садов.