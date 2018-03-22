Московская мэрия купила паркинг для чиновников за миллиард

Неафишируемые траты

Еще в 2016 году столичные СМИ писали о планах переезда департаментов экономической политики, имущества и тендерного комитета в «Москва-сити». Тогда заявлялось, что этот шаг позволит существенно сэкономить деньги на расходы по содержанию данных структур московской мэрии . Так, по словам столичных чиновников, ежегодные затраты на эксплуатацию 50 тыс. кв. м в восьми зданиях в центре Москвы , которые занимали вышеупомянутые департаменты, составляют 125 млн рублей, а переезд даст экономию на сумму около 54 млн рублей в год.

Демонстрируя рачительность, работники мэрии подчеркивали, что освободившуюся недвижимость в центре можно продать, а за вырученные деньги покрыть расходы на покупку помещений в «Москве-сити». В мэрии отмечали, что сделка по покупке офисов там оказалась выгодной: за 1 кв. м город заплатил 260 тыс. рублей, а средняя рыночная цена аналогичных помещений — 317 тыс. рублей. Между тем в Центральном административном округе Москвы стоимость коммерческих помещений составляет порядка 550 тыс. руб. за 1 кв. метр — в два раза дороже, чем цена, которую город заплатил за площади в башне «Око».

Планируемый переезд подчиненные Сергея Собянина расхваливали и с точки зрения логистики. «В горадминистрации отмечают, что работать в „Сити“ будет удобно и самим чиновникам: за последние годы здесь навели порядок с парковками», — писала в октябре 2017 «Московская перспектива».

Но, по данным издания «Лайф», власти пришли к выводу, что отдельный паркинг все же не помешает. Но стоимость строительства парковки для машин «переселившихся» чиновников столичные власти предпочитают не афишировать, что вполне объяснимо. Согласно сайту госзакупок, расходы на постройку стоянки для 135 машиномест составляют 1 миллиард рублей. То есть одно место будет стоить около 8 млн рублей. Интересно, что объект для чиновнических авто строится не с нуля, и это долевое строительство.

Ввести паркинг в эксплуатацию планируется к концу текущего года. В нем предусмотрены «система отопления», «система контроля уровня СО (монооксида углерода)», видеонаблюдение.

Тот же сайт госзакупок свидетельствует, что контракт на покупку машиномест от московских властей на безальтернативной основе получил кипрский офшор — компания «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед», которую называют структурой Capital Group.

Заказ размещен государственным унитарным предприятием «РЭМ», бывшим ГУП «Московское имущество», в ведении которого находилось различное имущество города. «РЭМ» находится в ведомственном подчинении Департамента городского имущества города Москвы, которым руководит Максим Гаман

Двойные стандарты

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова , мэрия купила самые дорогие машиноместа, которые можно найти в России . «Я говорю как человек, который знаком с ценами на паркинги: даже на Арбате подземные парковки продаются по цене 2,5–3 млн рублей. Я не знаю больше ни одного места в России, где бы машиноместо стоило более 7 млн», — цитирует Шкуматова «Лайф». Активист отмечает, что 8 млн рублей — это цена «однушки» в столице.

Петр Шкуматов напомнил призыв чиновников к автомобилистам пересесть на велосипеды. «Неплохо было бы чиновникам тоже ездить в „Сити“ на общественном транспорте или на тех же велосипедах. И покупать нужно было бы не машиноместа, а велопарковку для сотрудников мэрии», — говорит он.

В пресс-службе мэрии и Департамента городского имущества Москвы пока не ответили на запрос «Лайфа» относительно обоснованности затрат на машиноместа.