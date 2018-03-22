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Регионы будут контролировать сохранность жилья для детей-сирот
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Регионы будут контролировать сохранность жилья для детей-сирот 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Местные органы власти могут получить функцию контроля за сохранностью жилых помещений для детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект, разработанный Минобрнауки, Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал к принятию палатой в первом чтении.
Предложенный проект закона направлен на совершенствование обеспечения жильём детей-сирот. «Это одна и важнейших задач и один из самых напряжённых вопросов в субъектах», — отметила замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.
Законопроект предлагает установить единые требования для сохранности жилого фонда для детей-сирот и делегировать эту функцию регионам. Кроме того, инициатива ведомства уточняет порядок включения детей-сирот в список очередников, а также меры по исключению из этой очереди.
Наибольшее обсуждение вызвала новелла, касающаяся расторжения субъектом договора найма с сиротой с последующим предоставлением ему другого жилья. «В субъектах серьёзная проблема с невыплатой коммунальных услуг сиротами, получившими жильё», — отметила Синюгина. В Минобрнауки рассматривают возможность о расторжении найма как воспитательную меру, но депутаты считают её излишней. В этой связи участники обсуждения не исключили, что данная норма будет изменена ко второму чтению.
В настоящее время, по данным Минобрнауки, в очереди на получение жилья находятся 257 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них 166 тысяч очередников достигли совершеннолетия.
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