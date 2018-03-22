Изменится порядок обеспечения сирот жильём

Законные представители детей — сирот детей смогут самостоятельно подавать заявления о включении их в список на обеспечение квартирами. Одновременно органы опеки и попечительства должны будут контролировать своевременную подачу таких заявлений.

Сейчас список формируется органами исполнительной власти того или иного региона самостоятельно, а это иногда приводит к тому, что дети — сироты остаются без квартир.

Новый порядок Правительство оформило в законопроект, внесло в Госдуму и 22 марта на заседании Комитета палаты по вопросам семьи женщин и детей инициатива будет рассмотрена.

Анализ результатов мониторинга, проведенного Минобрнауки РФ ещё в 2014 году, показал, что 129935 человек из числа детей-сирот, имеют право для их обеспечения квартирами, но местонахождение 10857 из них неизвестно, поскольку граждане не всегда обращаются в уполномоченные органы за предоставлением им жилья.

По данным Минобрнауки на декабрь 2017 года, в очереди на получение жилья стоят более 150 тысяч детей-сирот.

Чтобы потерявшихся больше не было, законопроект устанавливает, что если дети-сироты не были включены в список для получения жилья до достижения ими 18 лет, то они имеют право самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список.

«Цель законопроекта — совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование единой административной практики в сфере обеспечения жилыми помещениями этих категорий граждан и повышение государственных гарантий защиты их жилищных прав», — сказано в пояснительной записке к документу.

В каждом регионе также будет сформирован список нуждающихся в жилье детей-сирот, а Правительство будет устанавливать единый порядок чёта сирот — очередников. При смене места жительства они будут исключены из прежнего списка и включены в новый.