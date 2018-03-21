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В Амурской области обманутым дольщикам выделят дополнительные 23 млн рублей
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В Амурской области обманутым дольщикам выделят дополнительные 23 млн рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Законодательного собрания Амурской области по вопросам экономики и собственности в среду одобрил законопроект о выделении из облбюджета дополнительных 23 миллионов рублей на помощь обманутым дольщикам.
«Считать целесообразным внесение в региональный закон о мерах по защите прав пострадавших участников долевого строительства поправки о дополнительном финансировании мер, предусмотренных указанным законом, в объёме 23 миллиона рублей», — говорится в заключении комитета.
Эти деньги пойдут на жильё гражданам, не имеющим в собственности никакой жилплощади и входящих в первые четыре очереди регионального реестра пострадавших дольщиков.
В Амурской области шесть проблемных компаний-застройщиков, которые не выполнили обязательства по 343 договорам долевого участия. Из областного бюджета 114 очередникам реестра уже компенсировано 119,43 миллиона рублей.
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