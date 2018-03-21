Россияне смогут заключать прямой договор с поставщиками ресурсов

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в Жилищный кодекс РФ о прямых договорах между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. Законопроект исключает посредничество недобросовестных управляющих компаний при проведении платежей.

Согласно данным Росстата на 2017 год, почти 250 млрд рублей были получены управляющими компаниями от потребителей, но не перечислены поставщикам ресурсов. Теперь же, согласно законопроекту, если управляющая организация более двух месяцев не выплачивает задолженность ресурсоснабжающей компании, то поставщик вправе отказаться от договора ресурсоснабжения и перейти на прямые расчеты с потребителями.

Собственники смогут и сами принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании. Ресурсоснабжающие компании должны будут в течение трех месяцев предоставить гражданам платежные документы для осуществления расчетов с ними напрямую.