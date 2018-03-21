Минстрой предлагает разрешить временную регистрацию жителей апартаментов

Минстрой России разработал законопроект, которым предлагается разрешить жителям России , проживающим в апартаментах, регистрироваться по месту пребывания. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Данный сегмент рынка получил в последнее время широкое распространение в крупнейших и крупных городах России и порождает значительное количество проблем для граждан, среди которых одной из главных можно выделить невозможность регистрации граждан по месту их жительства в таких нежилых помещениях», — говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, в апартаментах невозможна регистрация граждан, независимо от срока проживания в них. В то же время законодательством предусматривается возможность временной регистрации граждан, например, в гостиницах, санаториях и домах отдыха.

«В этой связи проектом федерального закона предлагается уравнять возможность регистрации в таких помещениях граждан по месту пребывания», — говорится в документе.

Кроме того, законопроектом предусматривается разрешить гражданам не регистрироваться по месту пребывания в апартаментах, если они находятся в том же субъекте России, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства.