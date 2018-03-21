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Минстрой предлагает разрешить временную регистрацию жителей апартаментов
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Минстрой предлагает разрешить временную регистрацию жителей апартаментов 

Rambler News Service 4 часа назад
Минстрой России разработал законопроект, которым предлагается разрешить жителям России, проживающим в апартаментах, регистрироваться по месту пребывания. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Данный сегмент рынка получил в последнее время широкое распространение в крупнейших и крупных городах России и порождает значительное количество проблем для граждан, среди которых одной из главных можно выделить невозможность регистрации граждан по месту их жительства в таких нежилых помещениях», — говорится в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, в апартаментах невозможна регистрация граждан, независимо от срока проживания в них. В то же время законодательством предусматривается возможность временной регистрации граждан, например, в гостиницах, санаториях и домах отдыха.
«В этой связи проектом федерального закона предлагается уравнять возможность регистрации в таких помещениях граждан по месту пребывания», — говорится в документе.
Кроме того, законопроектом предусматривается разрешить гражданам не регистрироваться по месту пребывания в апартаментах, если они находятся в том же субъекте России, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства.
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