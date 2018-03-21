Почему жители Семилук не спешат переселяться из аварийного жилья в новые квартиры

Обмен просторных «сталинок» в центре города на небольшие квартиры в новостройке на окраине они считают неравноценным. Дмитрий Овчинников Когда лучшее — враг хорошего. Жителям Семилук, чьи дома признали аварийными, вручили ключи от новых квартир, только заселяться они не спешат. Обмен просторных «сталинок» в центре города на небольшие квартиры в новостройке на окраине считают неравноценным. Те, кто всё же переселился, вынуждены оставлять часть мебели на улице — в квартире она не помещается, и доделывать ремонт за застройщиком. На несогласных мэрия Семилук подала в суд и люди, один за одним, проигрывают. Их выселяют принудительно. Пятый угол жители этого дома по улице Транспортной не ищут — в каждой комнате их новых квартир углов семь. За деревянной входной дверью — «двушка» площадью в 50 квадратных метров. Стены из гипсокартона, проблемы с вентиляцией и неработающие лифты — таким жильцов встречает новый дом. — Вот я меряю: раз-два, всё. Кровать двухметровая, то есть, проходить вдоль стены вокруг кровати. Я же её так не поставлю, иначе всё время перекатываться. Телевизор повесить некуда — на окно не повесишь. Сюда если — кровать тут упирается, — рассказывает житель Семилук Владимир. — Ходила в администрацию — приезжала комиссия из Воронежа. Правда, им показали фотографию нашей квартиры. И с администрации Воронежа сказали: «Мне нравится. Мне нравится ваша квартира». Ну и живите тогда в ней, — возмущается жительница Семилук Надежда Ивашина. Дом Ольги Чечель попал в программу расселения в 2016 году. Его признали аварийным. В экспертном заключении значилось — износ здания 72%, его необходимо снести. В документе Ольга нашла несоответствия и обратилась за независимой оценкой. Новое исследование показало — ресурс строения исчерпан лишь на треть. — Квартиры хорошие, потолки высокие, тепло, хорошо — вот поэтому мы и бьёмся за наш дом. И он находится в центре. Центр города — это место, которое является лакомым кусочком, но администрация отказалась проводить повторную межведомственную комиссию. Когда я обратилась в суд, суд тоже отказал, но по формальным признакам, — пояснила жительница Семилук Ольга Чечель. Глава Семилук Алексей Гирчев показывает акт приемки нового дома. Говорит, его подписали все ответственные лица, а значит, жилье соответствует нормам. И вообще, у переселенцев было право от квартир отказаться и получить компенсацию. Такой возможностью вовремя воспользовались всего 5 человек, а сейчас денег уже нет. — Они просто-напросто собственниками являются квартир уже, поэтому имеют право продать. Те люди, которые хотят и не успели вовремя подать заявление на выплату компенсации за квартиру, мы по решению суда можем это сделать. Будет решение суда — будет у нас документ на руках, и будем продавать квартиру, а им отдавать деньги, — сообщил глава администрации города Семилуки Алексей Гирчев. В этом доме застройщик продаёт квартиры. Реальным покупателям предлагают условия лучше: более качественные двери, стены в ванной выложены плиткой, хорошая сантехника, в комнатах красивые и главное ровные обои. Квадратный метр здесь на три тысячи дороже, чем у переселенцев. — Не устраивает качество ремонта, входные двери, межкомнатные двери. Всё состояние. В суде, чтобы доказать, что квартиры, обои, ремонт, всё остальное — нужно нанимать судебную экспертизу, которая стоит 40 тыс. рублей. Здесь, в основном, живут пенсионеры, которые получают пенсию по 10-12 тыс. рублей, которые не в состоянии оплатить это. А без этой судебной экспертизы мы не можем ничего доказать, — отметил житель Семилук Олег Ключников. В администрации Семилук разводят руками — оба варианта отделки считаются чистовыми, а купить для людей те квартиры, что подороже, нельзя по закону. Переселенцы говорят, продать это жильё будет непросто. Между тем, в их старых домах мэрия уже грозится отключить коммуникации. Анна Авдеева