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На Ставрополье расселили 2,9 тыс. человек из аварийного жилья по адресной программе
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На Ставрополье расселили 2,9 тыс. человек из аварийного жилья по адресной программе 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 21 марта. /ТАСС/. Около 2,9 тыс. жителей Ставрополья получили новые квартиры по итогам краевой адресной программы переселения из аварийного и ветхого жилья в 2013-2017 годах, сообщает в среду пресс-служба губернатора края.
"В рамках программы введено в эксплуатацию 64 многоквартирных дома, приобретено 1,5 тысячи жилых помещений. Расселено 109 аварийных зданий — 2,9 тысячи жителей", — сообщает пресс-служба со ссылкой на слова заместителя председателя краевого правительства — министра строительства и архитектуры Александра Золотарева.
По его словам, в 2013-2017 годах на Ставрополье фактическая стоимость мероприятий программы составила 1,77 млрд рублей. В том числе, 778 млн рублей привлекли из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 787 млн рублей — из краевого бюджета.
Кроме того, итогом реализации программы стал снос аварийных домов на территории Ставрополья. Уже снесено 56 таких объектов. «Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание глав муниципалитетов на недопустимость повторного заселения расселенных ветхих зданий и рекомендовал в течение месяца осуществить их снос», — сообщает пресс-служба.
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