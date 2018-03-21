На Ставрополье расселили 2,9 тыс. человек из аварийного жилья по адресной программе

ПЯТИГОРСК , 21 марта. / ТАСС /. Около 2,9 тыс. жителей Ставрополья получили новые квартиры по итогам краевой адресной программы переселения из аварийного и ветхого жилья в 2013-2017 годах, сообщает в среду пресс-служба губернатора края.

"В рамках программы введено в эксплуатацию 64 многоквартирных дома, приобретено 1,5 тысячи жилых помещений. Расселено 109 аварийных зданий — 2,9 тысячи жителей", — сообщает пресс-служба со ссылкой на слова заместителя председателя краевого правительства — министра строительства и архитектуры Александра Золотарева

По его словам, в 2013-2017 годах на Ставрополье фактическая стоимость мероприятий программы составила 1,77 млрд рублей. В том числе, 778 млн рублей привлекли из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и 787 млн рублей — из краевого бюджета.