Аварийная Россия: У власти есть дела поважнее, чем люди

Эта в общем-то типичная история произошла в городе Иваново

В октябре 2017 г. в деревянном двухэтажном доме 1935 года постройки по адресу ул. Свободы, дом 23 случился пожар. Виновных так и не нашли. Один подъезд выгорел полностью, а другой затопили пожарные, когда тушили огонь.

— Когда дом заливали водой, он осел — на первом этаже подполье сравнялось с землей, стены пошли волнами. Фундамент залит, все вздыблено. К плинтусу ставишь спичечный коробок — он проваливается. И до сих пор ничего не просыхает, зима ведь, — рассказывает Надежда Бычкова , жительница квартиры №4.

Признать дом аварийным в администрации отказывались. И четыре семьи (с 1 по 4 квартиры) остались жить в этом доме. Лишь после долгих мытарств, после обращения к уполномоченному по правам человека по Ивановской области , удалось добиться, чтобы дом все-таки признали аварийным.

Но, как выяснилось, это вовсе не означает, что погорельцам в ближайшее время стоит рассчитывать на переезд — по словам жильцов, квартиры им обещали дать не раньше 2023 года. «Через 5 лет! Сказали: таких, как вы, много», — объясняют они.

Когда ударили холода, жители дома еще и остались без воды — водопровод замерз.

— Со мной живут трое внуков, один внук инвалид — даун, — говорит Надежда Бычкова. — Мы без воды жить не можем. Администрация предлагала варианты — но какие это варианты! Там невозможно жить! Комната в общежитие на Ташкентской 14 кв. метров. Но у нас семья 7 человек — была трехкомнатная квартира. Как бы мы там разместились с детьми и мебелью? Потом на Тельмана, 4 — 40 кв. метров. Но мы как зашли в эту квартиру, чуть не упали: повсюду черная плесень, все развалено, унитаза нет. Как туда переезжать с детьми?

Ее поддерживает жилец из квартиры №2:

— А нам предложили вместо 3-комнатной квартиры комнату в 16 метров. Туалет в конце коридора. А нас пятеро, грудной ребенок. Мы отказались. А в администрации говорят: вас ничего не устраивает. Но как это может устраивать?

Жители даже написали письмо Владимиру Путину . Рассказывают: «Нам ответили из канцелярии: ваше обращение передается для рассмотрения по месту жительства в Иваново — то есть обратно…»

В конце концов в администрации предложили искать временные квартиры самостоятельно, и даже — чудо! — согласились оплачивать их аренду. Но и здесь оказалось все не так просто.

Как объясняют жильцы, никто не соглашается сдавать квартиру — ведь это надо делать с договором, официально, и, значит, платить налоги. «Вместо трехкомнатной с горем пополам нашли двухкомнатную. И то все время боимся, что завтра хозяин выселит, и снова придется искать жилье», — говорит Бычкова.

Удалось снять жилье лишь жильцам из квартиры №4, остальные продолжают жить в аварийном доме — потому что так и не смогли ничего найти.

— Вообще добиться признания дома аварийным достаточно тяжело, — комментирует Наталья Ковалева , уполномоченный по правам человека по Ивановской области. — В данном случае действительно вторую часть дома администрация Иванова аварийной признавать не хотела. Это удалось после нашего вмешательства.

— Но почему срок для переселения — только 2023 год?

— Дело в том, что в госпрограмму по аварийному жилью вошли дома, которые были признаны аварийными до 2012 года. В 2017 программа закончилась, и все ждут — будет ли она продлена. Президент РФ говорил, что будет. Многие дома обследованы, как и этот дом. Соответственно, они войдут в ту новую программу, которая предполагается. И когда администрация города называет жильцам 2023 год — они озвучивают реальную перспективу, которая на практике существует. Но пока нет программы, нет и механизма расселения.

— Жильцы рассказывают и о том, что те квартиры, которые им предлагали как временное жилье — просто ужасные…

— Очень часто, посмотрев такие квартиры, люди говорят: мы лучше в своем аварийном доме останемся. В таком они состоянии. Объяснение одно— отсутствие денег в муниципальных бюджетах на ремонт маневренного фонда жилья. А часто в муниципальных образованиях маневренный фонд вообще отсутствует. У нас, в городе Иванове, еще решают этот вопрос —переселенцам из аварийного жилья оплачивают квартиры, которые они снимают. В других муниципалитетах области нет такой возможности.

— Получается, жильцам этого дома в ближайшее время рассчитывать не на что?

— Им решили вопрос: оплачивают временное жилье. Я считаю, администрация города Иванова жильцов этого дома поддержала.

Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева подтверждает: местные бюджеты недостаточны для того, чтобы решать проблемы аварийного жилья самостоятельно.

— Хорошо, если этот дом действительно переселят в 2023 году! Сейчас никто не понимает, на какие деньги переселять дома, которые признаны аварийными после 1 января 2012 года. Вопрос остается открытым. До этого деньги давались из федерального бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Есть поручение президента разработать механизмы непрерывной программы переселения для таких домов — там говорилось, что в июле 2018 г. должен быть принят такой закон. Если не будет поддержки федерального бюджета, боюсь, большинство регионов и муниципалитетов с этой проблемой не справятся.

— То есть людей, чье жилье было признано аварийным после 2012 года, все это время не переселяли? И так по всей стране?

— Есть сильные регионы, они решают эту проблему за счет программы развития застроенных территорий: когда приходит инвестор, строит многоэтажки и часть квартир отдает тем, кто жил в аварийном жилье. Кто-то строит маневренное жилье, как, например, в Костроме или в Уфе , но это капля в море. Тех, кто переселяется, очень мало.

На сайте реформы ЖКХ говорится, что сейчас уже 40 тысяч домов по России признаны аварийными. Но это только те, кого признали органы местного самоуправления. В отсутствии денег они стараются всеми правдами и неправдами не признавать эти дома. В реальности, я думаю, таких домов по России не 40 тысяч, а минимум в 2 раза больше.

— Дом, о котором идет речь — действительно впечатляющее зрелище: как после бомбежки, — рассказывает Сергей Нациевский, заместитель председателя Ивановской областной думы. — Уполномоченный по правам человека добилась, чтобы его признали аварийным, но что дальше? Срок 2023 год! Фактически люди брошены. К сожалению, получается так: пока федеральная программа не будет принята, регионы ничего сделать не могут. Государственный долг Ивановской области — 17 млрд рублей, это практически половина годового областного бюджета. Хватает только на то, чтобы сводить концы с концами, и то приходится постоянно ужиматься.

Сейчас вообще такая тенденция — «оптимизация» всего: государство старается по максимуму переложить затраты на социалку на плечи граждан. Как с взносом на капремонт — власть хочет, чтобы люди сами ремонтировали свои дома. То же самое — и с переселением из аварийного жилья. Программа длится много лет, но улучшения ситуации не наблюдается. С каждым годом таких домов становится все больше, но продуманного господхода не видно. Это говорит о том, что у государства другие приоритеты — не люди…

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