Минстрой рассказал о «неприличных» попытках управляющих компаний погасить долги по ЖКХ

Глава Минстроя Михаил Мень рассказал журналистам о работе по взысканию долгов за услуги ЖКХ с управляющих компаний, отметив, что некоторые УК выступают с «неприличными предложениями» заплатить только 70-80% задолженности ресурсоснабжающим организациям.

«Конечно, наши коллеги в субъектах РФ ведут очень активно эту работу (по взысканию задолженности. — RNS). Есть, к сожалению, пока ещё практика, когда некоторые управляющие компании настаивают на том, чтобы ресурсники просудились с ними, и только после решения суда начинают платить. Иногда даже, как нам рассказывали в ряде субъектов РФ, управляющие компании выходят на ресурсников с неприличными предложениями: «Давайте мы вам заплатим 70-80%, или вы будете ждать месяцами судебных решений»», — рассказал Мень.

По его мнению, ситуацию изменит принятый 21 марта Госдумой во втором чтении законопроект о переходе собственников жилья в многоквартирных домах на прямую оплату услуг ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.

«Надеюсь, в ближайшее время этого безобразия (задолженностей. — RNS) мы уже не увидим. Но сегодня, конечно, претензионная работа ведётся. Жилинспекции имеют право не только штрафовать управляющие компании, но и лишать управления тем или иным домом либо вообще лишать лицензии», — добавил министр.

По данным Росстата за II квартал 2017 года, объем задолженности управляющих организаций составил почти 250 млрд рублей, то есть эта сумма была собрана управляющими компаниями с потребителей, но не перечислена ресурсоснабжающим организациям.

Рассмотрение документа о прямых расчетах в третьем чтении запланировано на 23 марта.

«Для нас было важно такой вариант, чтобы не делать обязательным переход на прямые договоры. Но в случае, если управляющая компания не выдерживает сроки расчетов с ресурсоснабжающими организациями, то такую опцию мы должны представить нашим потребителям ресурсов. Помимо этого, представлена опция даже в том случае, если управляющая компания не имеет длительной задолженности перед ресурсниками, но люди тоже могут соответствующее решение принять на общедомовом собрании», — отметил Мень.