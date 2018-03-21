Высшие областные награды получили 11 коммунальщиков Оренбуржья

Награды сотрудникам предприятий жилищно-коммунальной сферы вручили в среду, 21 марта, на торжественном собрании, посвященном Дню работников ЖКХ. Губернатор области Юрий Берг вручил высшую региональную награду — Почетную грамоту Оренбургской области и благодарственные письма 11 лучшим представителям отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Еще 27 человек были отмечены ведомственными наградами от регионального министерства строительства . Всего награды получили почти 50 человек из сферы ЖКХ.

На сегодняшний день в области функционирует 578 организаций жилищно-коммунальной сферы. В них работает более 30 тысяч человек.

«Благодаря вашему труду в домах оренбуржцев светло и тепло. В регионе бесперебойно работают системы жизнеобеспечения объектов социальной сферы, предприятий и организаций», — сказал губернатор области.

Юрий Берг также отметил, что регион вошел в число лидеров в стране по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. За время действия программы в Оренбуржье отремонтировано около тысячи объектов. Уровень взносов на капремонт в регионе вырос до 99%. Это на 7% выше среднего показателя по стране.

По сообщению правительства, за 30 лет, с 2011 по 2041 годы, объем инвестиций на реконструкцию коммунальных объектов составит 8,3 млрд рублей. В 2017 году на капремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры из регионального бюджета выделили около 300 млн рублей. Всего было построено 26 объектов.