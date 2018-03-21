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Лидеры рейтинга городской среды получат 1 млрд руб. на благоустройство
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Лидеры рейтинга городской среды получат 1 млрд руб. на благоустройство 

Российская Газета 2 часа назад
Бонусные средства на благоустройство получат регионы-лидеры рейтинга городской среды. На эти цели планируется направить средства, сэкономленные при реализации программы в 2017 году, сообщил в среду журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.
"В правительстве принято решение, что экономия около 1 миллиарда рублей будет распределена по ряду регионов. В первую очередь, конечно, это коснется тех регионов, которые стали лидерами по эффективности освоения этих средств", — отметил министр.
Лидерами рейтинга по итогам 2017 года стали шесть субъектов: Московская область, республика Татарстан, Чеченская республика и Красноярский край, Амурская и Свердловская области.
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