85% сделок с недвижимостью в ОАЭ не облагаются НДС

Организации уточнили, что все транзакции с недвижимостью, за исключением продажи незанятых коммерческих объектов и договоров аренды коммерческой собственности, не облагаются или освобождаются от НДС в размере 5%, сообщает Arabian Business.

Генеральный директор FTA Халид Али Аль-Бустани подчеркнул, что налоговая система ОАЭ ориентируется на поддержку сектора недвижимости. В свою очередь, генеральный директор DLD Султан Бутти бин Мейрен добавил, что при детальном рассмотрении всех операций с собственностью в эмирате выяснилось, что земельные участки, жилая и занятая коммерческая недвижимость — основное имущество, с которым проводились операции в 2017 году.

Предполагается, что в ближайшем будущем ситуация будет только улучшаться, а свободных площадей будет оставаться все меньше.

Между тем, цены на жилье в Дубае Абу-Даби продолжают снижаться.

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