«Надо 6 млрд рублей, чтобы „победить“ аварийное жилье»: пермские власти раскрыли планы на расселение

Перми сейчас около 700 домов признано аварийными. Пока — в ближайшие годы — планируют расселить 97 домов. На это потребуется 1,8 миллиарда рублей. Сегодня, 21 марта, на комиссии гордумы власти озвучили статистику за последние годы и планы на будущее.

В 2018 году масштабного расселения в Перми можно не ждать. Этот год сравнивают с 2013-м, когда только начиналась федеральная программа расселения. До лета все ждали решений из центра и указаний, как и на какие средства работать. Сейчас ситуация похожая. В прошлом году эта федеральная программа завершилась, а новую еще не придумали. Сделать это должны к 1 июля. Поэтому пока регионы рассчитывают только на свои силы и деньги. А в Перми за ближайшие три года планируют потратить 1,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Сумму пополам выделят городской и краевой бюджеты.

В приоритете расселение домов в центре города — их около 60. Это делается для того, чтобы освобождать площадки, продавать их застройщикам, а полученные деньги снова пускать в оборот на расселение. Последнее — обязательный пункт, принятый краевым минстроем.

— Если говорить о планах, то закон нам пока не предлагает других вариантов, кроме переселения в другие помещения и выплаты выкупной цены за жилье, — рассказала начальник городского управления жилищных отношений Мария Сирина. — Правительством края утвержден порядок предоставления субсидий на расселение аварийного жилья. До 1 апреля муниципалитеты должны подать заявки, чтобы получить средства в 2018 году. Предварительно рассчитываем на получение 300 млн рублей ежегодно. В заявке будет 97 домов общей площадью 38 тысяч квадратных метров.

Кроме домов в центре планируется в ближайшие годы завершить расселение домов на улице Карпинского, Барамзиной, Энгельса и в микрорайоне Железнодорожный.

По сравнению с прошлыми годами количество аварийных домов возросло. Так, в 2010 году их было 266, до 2015 был постепенный рост, а в 2016 году количество аварийных домов резко подскочило до 674. Это произошло из-за трагедии — на улице Куйбышева обвалился угол дома. После этого жильцы стали чаще обращаться к властям и сама администрация начала масштабную проверку.

— Чтобы «победить» аварийный фонд, нам надо шесть миллиардов рублей, — подсчитал замглавы городской администрации Сергей Романов . — Тогда к 2025 году мы выйдем на нулевой вариант.

Сейчас городская администрация планирует строить третий муниципальный дом для переселенцев. По сравнению с покупкой отдельных квартир, это позволяет сэкономить до 20%. Еще один механизм — развитие застроенных территорий, когда инвестор забирает площадку вместе с домом и за свои средства занимается расселением, решено использовать только на окраинах Перми. В центре расселять жителей, сносить дома и продавать площадки будет администрация.