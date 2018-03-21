Депутаты городской Думы Архангельска внесли изменения в бюджет

На прошедшей сессии Архангельской городской Думы депутаты внесли изменения в бюджет города. Увеличен объем средств на реконструкцию проспекта Ленинградский и строительство детсадов в Майской горке и Турдеевске.

Проспект Ленинградский будет обновлен от улицы Первомайской до Смольного Буяна. На эти нужды в 2018 году дополнительно направляется 140 млн 800 тыс. рублей, в 2019 году — 79 млн рублей. В 2018 году запланировано начало строительства детского сада на 280 мест в седьмом микрорайоне округа Майская горка и завершение строительства детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск.

Прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2018 год увеличивается на 266 млн 968,9 тыс. рублей.