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Депутаты городской Думы Архангельска внесли изменения в бюджет
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Депутаты городской Думы Архангельска внесли изменения в бюджет 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
На прошедшей сессии Архангельской городской Думы депутаты внесли изменения в бюджет города. Увеличен объем средств на реконструкцию проспекта Ленинградский и строительство детсадов в Майской горке и Турдеевске.
Проспект Ленинградский будет обновлен от улицы Первомайской до Смольного Буяна. На эти нужды в 2018 году дополнительно направляется 140 млн 800 тыс. рублей, в 2019 году — 79 млн рублей. В 2018 году запланировано начало строительства детского сада на 280 мест в седьмом микрорайоне округа Майская горка и завершение строительства детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск.
Прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2018 год увеличивается на 266 млн 968,9 тыс. рублей.
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