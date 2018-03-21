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В Оренбургской области число обманутых дольщиков сократилось на 23,6%
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В Оренбургской области число обманутых дольщиков сократилось на 23,6% 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
За 2017 год в Оренбургской области количество граждан, входящих в реестр дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сократилось с 72 до 55 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В области официально учтены пять проблемных объектов: три объекта в селе нежинка Оренбургского района — застройщики ООО «Альтаир 2007» и ООО «СтройКомСервис» и по одному объекту в Оренбурге и Бузулуке — застройщики ООО «Электроремонт» и ЗАО «Валера» соответвенно. В правительстве отмечают, что по каждому объекту разработан «конкретный перечень действий» для решения проблем сложившихся в их строительство граждан. Его исполнения находится на личном контроле губернатора региона Юрия Берга.
Кроме того в 2018 году планируется решение вопроса по трем проблемным объектам: двум домам жилого комплекса «Возрождение» в Нежинке и дома в Оренбурге на улице Красного Казачества. По данным правительства, готовность объектов составляет 80%. Также на этот год в дорожной карте запланирована работе по восстановлению прав обманутых дольщиков еще одного дома в Нежинке по улице Славянской.
«Решить вопрос по этим четырем объектам планируется до конца этого года», — отмечается в сообщении.
На контроле региональных властей также находятся еще 22 дома, заявил глава областного Минстроя Александр Полухин. Строительство на этих объектах не ведет уже более полугода. Из них 18 домов находятся в Оренбургском районе — застройщики ООО «Гармония в доме», ООО «Диалог-Трейд», ООО «Доступное жилье», ООО «СтройКОмСервис» и ООО «Оренсельстрой», два в Оренбурге — застройщик ООО «Автопортал» и по одному дому в Гае и Бугуруслане — застройщики ООО «Триумф» и ООО «Днепр» соответственно.
«Эти объекты относятся к потенциально проблемным, пока ни один гражданин, вложивший свои средства в их строительство, не решил войти в Реестр пострадавших дольщиков. Более того, по всем 22 домам права дольщиков обеспечены договорами страхования», — отметил Александр Полухин.
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