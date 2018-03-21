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В Мособлдуме отметили актуальность программы «Земский учитель» для Подмосковья
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В Мособлдуме отметили актуальность программы «Земский учитель» для Подмосковья 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма поддержал обращение Орловского областного Совета народных депутатов в правительство РФ по вопросу разработки государственной программы «Земский учитель», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Программа позволит молодым педагогам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в школы, расположенные в сельской местности, получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей для приобретения жилья», — говорится в сообщении.
По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Олега Рожнова, на сегодняшний день в сельских школах мало молодых учителей при этом средний возраст повышается.
«Для того, чтобы привлечь учителей востребованных специальностей, конечно нужны механизмы стимулирования. Если программа «Земский учитель» будет принята, она еще будет дорабатываться, но, несомненно, такие стимулирующие выплаты нужны», — подчеркнул депутат.
Как в свою очередь уточнил зампредседателя профильного комитета Алексей Мазуров, если бы такая федеральная программа была принята, она имела бы большое значение для Московской области.
«Такие муниципалитеты, как Шаховская, Серебрянные Пруды и другие были бы заинтересованы в привлечении высококвалифицированных педагогов в сельской школе», — пояснил Мазуров.
По его словам, в целом дефицита педагогический кадров в Московской области нет, но в сельских удаленных школах трудно принять на работу опытного педагога по причине отсутствия жилья.
«Программа позволит приобрести жилье, и это действительно важно. Каждый муниципалитет имеет возможности по привлечению педагогов, в том числе жильем. У нас есть программа выплат подъемных средств в течение двух лет — 50 тысяч рублей в первый год работы и в начале второго года еще 100 тысяч рублей. Разрабатываются программы компенсации стоимости жилья. Но бюджетная обеспеченность у муниципалитетов разная. Поэтому программа «Земский учитель» актуальна», — заключил депутат.
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