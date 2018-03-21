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Программа «Земский учитель» будет актуальна для Подмосковья — депутаты Мособлдума
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Программа «Земский учитель» будет актуальна для Подмосковья — депутаты Мособлдума 

360tv.ru 1 час назад
Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма 21 марта в рамках заседания рассмотрел и поддержал обращение Орловского областного совета народных депутатов в правительство Российской Федерации по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации «Земский учитель».
Программа позволит молодым педагогам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в школы, расположенные в сельской местности, получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей для приобретения жилья.
На сегодняшний день в сельских школах мало молодых учителей. При этом средний возраст повышается. Чтобы привлечь учителей востребованных специальностей, конечно, нужны механизмы стимулирования. Если программа «Земский учитель» будет принята, она еще будет дорабатываться, но, несомненно, такие стимулирующие выплаты нужны
Олег Рожнов, председатель Комитета.
Заместитель председателя Комитета Алексей Мазуров подчеркнул, что если бы такая федеральная программа была принята, она имела бы большое значение для Московской области.
В целом дефицита педагогический кадров в Московской области нет, но в сельских удаленных школах трудно принять на работу опытного педагога по причине отсутствия жилья. Программа позволит приобрести жилье, и это действительно важно
— Алексей Мазуров.
«Каждый муниципалитет имеет возможности по привлечению педагогов, в том числе жильем. У нас есть программа выплат подъемных средств в течение двух лет — 50 тысяч рублей в первый год работы и в начале второго года еще 100 тысяч рублей. Разрабатываются программы компенсации стоимости жилья. Но бюджетная обеспеченность у муниципалитетов разная. Поэтому программа «Земский учитель» актуальна», — добавил депутат.
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