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Возможность продажи объектов культурного наследия арендаторам может привлечь предпринимателей ‐ Рожнов
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Возможность продажи объектов культурного наследия арендаторам может привлечь предпринимателей ‐ Рожнов 

360tv.ru 3 часа назад
Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма 21 марта в рамках заседания рассмотрел федеральный законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“ и внесении изменений в Федеральный закон „О приватизации государственного и муниципального имущества“.
Проектом закона предлагается предоставить арендаторам, вложившим средства в сохранение объекта культурного наследия, право преимущественного выкупа при продаже их из государственной или муниципальной собственности.
По словам главы комитета Олега Рожнова, чем будут более удобными механизмы для арендаторов, тем больше сохранится объектов культурного наследия.
В 2013 году в Московской области мы подготовили механизм льготной аренды усадеб — „рубль за метр“. Тогда мы говорили, что если добропорядочный арендатор хорошо отреставрирует объект и будет использовать его на благо людей, то нужно рассмотреть механизм продажи усадьбы именно ему  — Олег Рожнов.
Программа „рубль за метр“ действует с 2013 года. Частные инвесторы могут заключить договор льготной аренды на 49 лет аварийной усадьбы, если в срок выполнят все реставрационные работы. На реставрацию передано 35 усадеб.
В Мособлдуме мы проводили круглый стол на тему совершенствования механизмов приведения памятников в надлежащее состояние. Один из вариантов, предложенный самими арендаторами, это рассмотреть возможность продажи объектов. Если объект будет в собственности, по нему легче привлечь кредитные деньги. Когда арендаторы будут знать, что у них есть преимущество при выкупе памятника, конечно, это поднимет их интерес
— Олег Рожнов.
Что касается программы „рубль за метр“, по словам Олега Рожнова, она показала свою эффективность, некоторые усадьбы уже отреставрированы, часть находятся в высокой степени готовности. „Но при этом процесс активного интереса снижается. Не так много предпринимателей готовы вкладываться в социальноориентированный бизнес, тем более что это требует больших затрат, а отдача будет не быстрой. Если данный проект закона будет принят, это простимулирует арендаторов“, — добавил Рожнов.
Комитет поддержал проект федерального закона.
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