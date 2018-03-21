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Honka построит коттеджный поселок у Истринского водохранилища
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Honka построит коттеджный поселок у Истринского водохранилища 

РИА Недвижимость 3 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Недвижимость. Компания Honka планирует построить коттеджный поселок на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье, рассказал в среду журналистам глава московского представительства компании Александр Львовский.
По его словам, этот проект, который будет реализован под названием «Истронавтика», предполагает предоставление земельных участков без подряда.
"В настоящее время там идет инфраструктурное строительство", — сказал Львовский.
Представитель Honka уточнил, что проект планируется реализовать в две очереди, под каждую отводится по 7 гектаров. Всего в поселке будет построено порядка 50 домов.
На начальном этапе объем инвестиций составит около 4 миллионов евро, добавил он.
Honka — международный концерн, специализирующийся на производстве деревянных домов. Представлен более чем в 50 странах мира. В России компанией построено более 2,5 тысяч объектов.
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