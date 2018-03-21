Застройщика «Новинки Smart City» признали банкротом

В материалах говорится, что в отношении компании открыто конкурсное производство, заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 13 сентября.

Иск о банктротсве застройщика ЖК «Новинки Smart City» подавало Агентство ипотечного жилищного кредитования из-за наличия у «Квартстроя» крупной задолженности (26,3 млн рублей) по арендной плате за земельные участки в Богородском районе, где и возводился жилой комплекс.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по итогам переговоров с ПАО «Орелстрой» подписан проект протокола о намерениях достройки проблемного ЖК «Новинки Smart City» группы компаний «Квартстрой».

Для завершения работ застройщику могут передать только земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, но и земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. В минстрое подчеркнули, что работа по подготовке необходимого пакета документов и вопросы подключения объектов «Квартстроя» к инфраструктуре находятся под постоянным контролем.