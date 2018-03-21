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Застройщика «Новинки Smart City» признали банкротом
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Застройщика «Новинки Smart City» признали банкротом 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В материалах говорится, что в отношении компании открыто конкурсное производство, заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 13 сентября.
Иск о банктротсве застройщика ЖК «Новинки Smart City» подавало Агентство ипотечного жилищного кредитования из-за наличия у «Квартстроя» крупной задолженности (26,3 млн рублей) по арендной плате за земельные участки в Богородском районе, где и возводился жилой комплекс.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по итогам переговоров с ПАО «Орелстрой» подписан проект протокола о намерениях достройки проблемного ЖК «Новинки Smart City» группы компаний «Квартстрой».
Для завершения работ застройщику могут передать только земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, но и земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. В минстрое подчеркнули, что работа по подготовке необходимого пакета документов и вопросы подключения объектов «Квартстроя» к инфраструктуре находятся под постоянным контролем.
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