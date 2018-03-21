Гражданам разрешат регистрацию в нежилых помещениях 

Минстрой России разработал законопроект, позволяющий гражданам оформлять временную регистрацию в некоторых нежилых помещениях, отвечающих ряду определенных требований. Их планируется законодательно приравнять к таким местам пребывания, как гостиницы, санатории и дома отдыха.
Как следует из пояснительной записки к документу, проект федерального закона подготовлен по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова 8 ноября 2016 года, на котором шла речь об определении правового статуса так называемых апартаментов, получивших в последнее время довольно широкое распространение на рынке недвижимости. Перед разработчиками стояла, в частности, цель стимулировать «внедрение лучших мировых практик в области арендного жилья и апартаментов».
В соответствии с действующим законодательством регистрация граждан в апартаментах невозможна — причем независимо от срока проживания в них. Они не признаются жилыми помещениями. Между тем закон разрешает регистрироваться по месту пребывания в таких местах, как гостиницы, санатории и дома отдыха. Последние, оставаясь официально нежилыми, должны лишь обеспечивать возможность «пребывать в таких помещениях в том числе на протяжении довольно длительного времени».
Новый законопроект предлагает максимально уравнять возможности временной регистрации на подобных площадях. Кроме того, предусматривается предоставление гражданину права не оформлять свой «временный» статус, если жилое помещение, в котором он уже зарегистрирован по месту жительства, находится на территории того же субъекта РФ.
В целях же исключения возможных злоупотреблений «в части определения помещений, предназначенных для временного пребывания», планируется предоставить местным органам власти полномочия по включению зданий, в которых находятся апартаменты, в специальные перечни.