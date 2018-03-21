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Гражданам разрешат регистрацию в нежилых помещениях
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Гражданам разрешат регистрацию в нежилых помещениях 

Legal.Report 3 часа назад
Минстрой России разработал законопроект, позволяющий гражданам оформлять временную регистрацию в некоторых нежилых помещениях, отвечающих ряду определенных требований. Их планируется законодательно приравнять к таким местам пребывания, как гостиницы, санатории и дома отдыха.
Как следует из пояснительной записки к документу, проект федерального закона подготовлен по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова 8 ноября 2016 года, на котором шла речь об определении правового статуса так называемых апартаментов, получивших в последнее время довольно широкое распространение на рынке недвижимости. Перед разработчиками стояла, в частности, цель стимулировать «внедрение лучших мировых практик в области арендного жилья ‎и апартаментов».
В соответствии с действующим законодательством ‎регистрация граждан в апартаментах невозможна — причем независимо от срока проживания в них. Они не признаются жилыми помещениями. Между тем закон разрешает регистрироваться по месту пребывания в таких местах, как гостиницы, санатории и дома отдыха. Последние, оставаясь официально нежилыми, должны лишь обеспечивать возможность «пребывать в таких помещениях в том числе ‎на протяжении довольно длительного времени».
Новый законопроект предлагает максимально уравнять возможности временной регистрации на подобных площадях. Кроме того, предусматривается предоставление гражданину права ‎не оформлять свой «временный» статус, если жилое помещение, в котором он уже зарегистрирован по месту жительства, находится на территории того же субъекта РФ.
В целях же исключения возможных злоупотреблений «в части определения помещений, предназначенных для временного пребывания», планируется предоставить местным органам власти полномочия ‎по включению зданий, в которых находятся апартаменты, ‎в специальные перечни.
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