Администрация Нижнего расторгла контракт с застройщиком Почаинского оврага

Администрация Нижнего Новгорода в одностороннем порядке расторгла договор с подрядчиком, занимающимся развитием Почаинского оврага. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба администрации города.

Планировалось, что за три года после утверждения проекта планировки и межевания территории застройщик расселит девять жилых домов. Но новое жилье на данный момент получили жильцы только двух.

«В связи с неисполнением ООО «Международная строительная компания» обязательств администрация города была вынуждена обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд, который в 2015 году иск удовлетворил. Компания должна выплатить городу 37 миллионов 432 тысячи рублей долга, а также 262 024 рублей пени», — сообщили в департаменте строительства.

Напомним, что против застройки Почаинского оврага выступали не только местные жители, но и экологи и архитекторы. По их мнению, развитие застроенной территории может негативно сказаться на экологической ситуации Нижегородского района, исказит архитектурный облик областного центра.