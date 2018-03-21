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В Приморье детям-сиротам выделят компенсацию на аренду жилья
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В Приморье детям-сиротам выделят компенсацию на аренду жилья 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Заксобрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан рекомендовал принять региональный закон о денежной компенсации съёмного жилья детям-сиротам, которых власти не могут обеспечить собственными квартирами.
«Компенсировать расходы по договору найма жилого помещения лицам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей: арендующим во Владивостоке — до 5000 рублей, в других населённых пунктах края — до 3000 рублей», — говорится в законопроекте.
По окончании интерната сиротам полагается бесплатное жильё от государства, и полномочие предоставлять его в собственность возложено Федерацией на регионы. Денег на исполнение этих обязательств у регионов не хватает.
«Это не является прямым полномочием краевого бюджета, но раз мы на протяжении ряда лет не выполняем обязательства по обеспечению сирот жильём, то образовалась достаточно большая очередь на квартиры. Чтобы как-то решить вопрос, предлагаем поддержать законопроект», — сказал председатель Комитета по соцполитике Игорь Чемерис.
Кроме того, на законопроект поступил положительный отзыв врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. В случае принятия закона компенсацию можно будет получить только за одно помещение в границах того города или посёлка, на учёте органа опеки которого стоит сирота. В очереди на квартиру от государства в регионе стоят 6552 сироты.
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