«РГ» узнала, как в Приморье выводят из тени рынок аренды квартир

Наметившаяся еще в 2013-м тенденция ясна: кольцо вокруг этого вида нелегального бизнеса сжимается. За последние годы в краевом центре Приморья выявлено 1033 квартиры, которые владельцы сдают в аренду, не платя отчислений в бюджет.

Автор этих строк — сама «счастливая» хозяйка жилья, несколько лет сдававшегося внаем. «Счастье», как читатель понял, заключается в избегании налога (сейчас мне стыдно), да и не требовали его очень уж сильно по тем временам. И лишь в последний год «бизнеса» (квартира продана), когда начались разговоры о легализации таких доходов, я интересовалась у риелторских контор, сообщают ли они в налоговую инспекцию о сдаче жилья.

— Собирать налоги — не наша задача. Мы заинтересованы в том, чтобы получить процент от поиска вариантов для квартиросъемщика и в случае необходимости доказать факт аренды, для этого и нужен договор, — объясняли мне.

Сегодня на вопрос: «А не кляузничаете ли вы в налоговую?» в трех риелторских фирмах Владивостока ответили так же: «Зачем нам это нужно»?

Действительно, компании, занимающиеся недвижимостью, выключены из процесса поиска недобросовестных владельцев сдаваемого в аренду жилья. Хотя еще в 2014 году во Владивостоке Дальневосточная гильдия риелторов и региональное управление Федеральной налоговой службы провели практическую конференцию, на которой обсудили повышение прозрачности рынка недвижимости. Но в итоге соглашение «О взаимодействии по профилактике правонарушений в жилом секторе города Владивостока и контролю за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые помещения» было заключено только между администрацией города, краевой налоговой инспекцией и управлением МВД России по Владивостоку.

— Огромные ежемесячные обороты происходят в «тени». При этом суммарный потенциальный налог на доходы физических лиц от сдачи квартир в аренду во Владивостоке оценивается в пределах 585 миллионов рублей в год, из них 126 попали бы в городской бюджет, 459 миллионов — в краевой, — говорит заместитель главы администрации Наталья Зубова

Какими способами можно узнать о дополнительном доходе владельца сдаваемой в аренду квартиры? Первая и большая надежда — на соседей квартирантов. Благодаря масштабной информационно-разъяснительной работе — на телевидении, радио, в газетах и Интернете — о том, что все граждане, сдающие жилье в аренду, обязаны уплатить налог, и о городском телефоне «горячей линии» сегодня знают многие. Но чтобы соседи позвонили, квартиранты должны их сильно «достать» шумом, громкой музыкой, нарушающим нормы общежития поведением. Если квартиросъемщики тихие, никакой сосед, если у него нет цели любыми путями досадить владельцу жилья, телефонную трубку не поднимет.

585 миллионов рублей в год — потенциальный налог на доходы физлиц от сдачи квартир в аренду во Владивостоке. За последние пять лет удалось получить 61,7 миллиона

И все-таки за пять лет от горожан в мэрию Владивостока поступило 337 звонков, сообщающих о 497 квартирах, сдаваемых внаем.

Как сообщает пресс-служба администрации города, кроме соседей к борьбе с теневой арендой жилья привлечены управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Полученная от них информация направляется в полицию и налоговые органы. И уже они применяют установленные законом меры. Таким образом за пять лет выявлено 968 квартир, нелегально сдаваемых в аренду, 234 из них — в 2017 году.

К слову, есть еще способ, к которому прибегают налоговики: просто читают рекламные объявления о сдаче квартир в газетах или Интернете…

И все же, как констатируют чиновники, граждане стали чаще декларировать и уплачивать налоги с доходов от аренды квартир.

— За время работы по легализации рынка аренды жилья получено 61,7 миллиона рублей. Доходы в 2016 году (данные за 2017-й еще подсчитываются), по сравнению с 2013-м, увеличились более чем в шесть раз, — сообщает заместитель начальника управления финансов — начальник отдела по доходам управления финансов администрации Владивостока Наталья Тихонова

Как известно, у арендодателя есть две возможности заявить о полученных деньгах: подать декларацию по итогам года, в этом случае прибыль от аренды будет считаться как налог на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, или купить патент на сдачу в аренду принадлежащей индивидуальному предпринимателю недвижимости.

По данным налоговой службы, с 2013 года во Владивостоке подано более 2200 деклараций. Размер уплаченного налога — 47 миллионов рублей. А сумма, полученная во Владивостоке в результате приобретения патентов по этому виду предпринимательства, составила за пять лет 14,7 миллиона рублей, в том числе за 2017 год — 5,3 миллиона. Годовая стоимость патента — шесть процентов потенциально возможного за этот период дохода.