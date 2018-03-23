Более 100 объектов недвижимости в Москве выставили с начала февраля на торги с возможностью кредитования

Свыше 100 столичных объектов недвижимости выставлено с начала февраля 2018 г. на торги с проектами договоров купли-продажи, предусматривающих возможность использования кредитных или заемных средств при оплате приобретаемого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы. «Город оказывает активное содействие бизнесу и поддерживает изменения в законодательстве. Принятое нововведение даст возможность большему числу предпринимателей принять участие в торгах по продаже, расширив их инвестиционные возможности. На данный момент с новыми проектами на торги выставлено порядка 100 объектов недвижимости, всего в этом году планируется выставить более 700 помещений», — приводятся в материале слова руководителя департамента Максима Гамана Отмечается, что проекты договоров купли-продажи, предусматривающие возможность использования при оплате приобретаемого имущества кредитных или заемных средств департамент городского имущества Москвы совместно с департаментом Москвы по конкурентной политике запустили в составе аукционной документации с начала февраля 2018 г. В разработке документов также приняли участие Ассоциация российских банков и представители крупнейших системообразующих банков. Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , кредитование может значительно увеличить количество приобретателей городской недвижимости.