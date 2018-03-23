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Более 100 объектов недвижимости в Москве выставили с начала февраля на торги с возможностью кредитования
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Более 100 объектов недвижимости в Москве выставили с начала февраля на торги с возможностью кредитования 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Свыше 100 столичных объектов недвижимости выставлено с начала февраля 2018 г. на торги с проектами договоров купли-продажи, предусматривающих возможность использования кредитных или заемных средств при оплате приобретаемого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.
«Город оказывает активное содействие бизнесу и поддерживает изменения в законодательстве. Принятое нововведение даст возможность большему числу предпринимателей принять участие в торгах по продаже, расширив их инвестиционные возможности. На данный момент с новыми проектами на торги выставлено порядка 100 объектов недвижимости, всего в этом году планируется выставить более 700 помещений», — приводятся в материале слова руководителя департамента Максима Гамана.
Отмечается, что проекты договоров купли-продажи, предусматривающие возможность использования при оплате приобретаемого имущества кредитных или заемных средств департамент городского имущества Москвы совместно с департаментом Москвы по конкурентной политике запустили в составе аукционной документации с начала февраля 2018 г. В разработке документов также приняли участие Ассоциация российских банков и представители крупнейших системообразующих банков.
Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, кредитование может значительно увеличить количество приобретателей городской недвижимости.
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 Ещё 2 источника 
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