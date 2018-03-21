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19 апреля в Москве наградят лучшие компании зарубежной недвижимости
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19 апреля в Москве наградят лучшие компании зарубежной недвижимости 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
19 апреля 2018 года в Москве пройдет Церемония награждения лучших зарубежных девелоперских проектов и агентств недвижимости премии Homes Overseas Russian Awards 2018. Премия в 4-й раз проводится ведущим интернет-порталом о зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.
Задача Премии — привлечь внимание российских покупателей к действительно достойным зарубежным проектам и агентствам недвижимости. Победители премии выбираются путем голосования независимого профессионального жюри по целому ряду критериев.
Церемония награждения пройдет в торжественной обстановке в присутствии представителей лучших зарубежных компаний недвижимости, компаний-номинантов, руководителей ведущих российских агентств недвижимости, членов жюри, представителей СМИ и партнеров премии. В программе вечера: торжественная церемония награждения победителей, изысканный гала-ужин, развлекательная программа. Заказать билет на Церемонию можно на сайте
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