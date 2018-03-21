Итоги конкурса на гранты малым городам России подведут в июне

Михаил Мень. МОСКВА , 21 мар — РИА Недвижимость. Итоги конкурса на гранты для благоустройства малых городов и исторических поселений России общим объемом 5 миллиардов рублей подведут 1 июня, сообщил в среду глава Минстроя

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил утвердить порядок финансовой поддержки лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и выделять на их реализацию в 2019–2021 годах не менее 5 миллиардов рублей ежегодно. В марте было подписано постановление правительства о конкурсе лучших проектов городской среды.

"До 27 апреля должны подать заявки, мы продлили срок их приема. После этого их рассмотрит комиссия, и до 1 июня будут отобраны победители ", — сказал он.

Гранты планируется распределить между 60 городами: 20 историческими поселениями и 40 малыми городами, в которых живет менее 100 тысяч человек. Исторические поселения в качестве гранта получат по 50 миллионов рублей, а малые города от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения.