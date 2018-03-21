Дольщикам могут возместить потери независимо от выплат застройщиков в компенсационный фонд

Госдуме предложили возмещать потери обманутым дольщикам независимо от того, выплачивал ли застройщик взносы в компенсационный фонд или нет. Соответствующий проект федерального закона имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

В пояснительной записке отмечается, что Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков » устанавливает новые правила обеспечения исполнения обязательств со стороны застройщиков. В частности, речь идёт об обязательных отчислениях в компенсационный фонд.

Данный закон распространяется только на те объекты, первый договор участия долевого строительства в которых был заключён после вступления в силу указанного правового акта.

Таким образом, дольщики, заключившие договоры до вступления в силу закона, и чьи права были нарушены, не могут претендовать на возмещение потерь за счёт средств компенсационного фонда.

Авторы законопроекта указывают, что такая несправедливость «представляется вопиющим примером нарушения принципа равенства прав граждан перед законом». Кроме того, по их мнению, она является катализатором социальной напряженности, так как проблемы дольщиков не решаются на равных условиях.

Настоящий проект документа направлен на изменение указанных норм.

«В частности, законопроектом предлагается осуществлять выплату возмещения вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве граждан, а также вне зависимости от даты заключённого договора», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы инициативы предлагают в случае нехватки средств компенсационного фонда, осуществлять финансирование за счёт федерального бюджета. Бюджетные средства в этом случае могут направляться на выплаты возмещения дольщикам по договорам, предусматривающим передачу жилых помещений, а также на финансирование мероприятий по завершении строительства объектов.

Таким образом, законопроект устанавливает равные права для всех дольщиков по получению возмещения, вне зависимости от даты заключения договора участия в долевом строительстве, а также любых иных обстоятельств.

Также документом предлагается обеспечить финансовую стабильность компенсационного фонда за счёт средств федерального бюджета, что повысит уровень доверия граждан к институту долевого строительства и станет стимулом для приобретения жилья.