Ещё
Дольщикам могут возместить потери независимо от выплат застройщиков в компенсационный фонд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дольщикам могут возместить потери независимо от выплат застройщиков в компенсационный фонд 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме предложили возмещать потери обманутым дольщикам независимо от того, выплачивал ли застройщик взносы в компенсационный фонд или нет. Соответствующий проект федерального закона имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Законопроект внесли в Госдуму депутаты нижней палаты парламента от «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.
В пояснительной записке отмечается, что Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков » устанавливает новые правила обеспечения исполнения обязательств со стороны застройщиков. В частности, речь идёт об обязательных отчислениях в компенсационный фонд.
Данный закон распространяется только на те объекты, первый договор участия долевого строительства в которых был заключён после вступления в силу указанного правового акта.
Таким образом, дольщики, заключившие договоры до вступления в силу закона, и чьи права были нарушены, не могут претендовать на возмещение потерь за счёт средств компенсационного фонда.
Авторы законопроекта указывают, что такая несправедливость «представляется вопиющим примером нарушения принципа равенства прав граждан перед законом». Кроме того, по их мнению, она является катализатором социальной напряженности, так как проблемы дольщиков не решаются на равных условиях.
Настоящий проект документа направлен на изменение указанных норм.
«В частности, законопроектом предлагается осуществлять выплату возмещения вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве граждан, а также вне зависимости от даты заключённого договора», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, авторы инициативы предлагают в случае нехватки средств компенсационного фонда, осуществлять финансирование за счёт федерального бюджета. Бюджетные средства в этом случае могут направляться на выплаты возмещения дольщикам по договорам, предусматривающим передачу жилых помещений, а также на финансирование мероприятий по завершении строительства объектов.
Таким образом, законопроект устанавливает равные права для всех дольщиков по получению возмещения, вне зависимости от даты заключения договора участия в долевом строительстве, а также любых иных обстоятельств.
Также документом предлагается обеспечить финансовую стабильность компенсационного фонда за счёт средств федерального бюджета, что повысит уровень доверия граждан к институту долевого строительства и станет стимулом для приобретения жилья.
Парламентская газета: последние новости
В России определят лучшие проекты создания комфортной городской среды В Приморье детям-сиротам выделят компенсацию на аренду жилья Участок земли в Балаклаве вернули Севастополю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»98
Черноморский флот бессилен против ВМС США204
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором453
Собчак признала свое «определенное положение»60
Российский офицер принял героическую смерть61
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение