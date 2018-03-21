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Каждый четвертый житель Гонконга не может купить собственное жилье
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Каждый четвертый житель Гонконга не может купить собственное жилье 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
В жилом комплексе по соседству с Пок Фу Лам уже продано 60% из 350 квартир, по словам застройщика Kowloon Development. Из них 11 имеют площадь от 19 до 29 кв.м и стоимость до $1,5 млн, сообщает South China Morning Post.
Цены на жилье в Гонконге растут 22-й месяц подряд, по данным за январь 2018 года. Если сравнивать среднюю стоимость недвижимости со средней зарплатой в размере $2 200 в месяц, то типичному местному жителю придется 30 лет откладывать весь свой доход, чтобы позволить себе объект стоимостью $770 000, согласно Conisbee.
Ситуация на жилищном рынке влечет за собой ряд социальных проблем. К примеру, многие пары откладывают вступление в брак, так как им негде жить. Все более популярными становятся квартиры-капсулы, так как они более доступны для покупки. 48% респондентов отметили, что хотели бы приобрести микроквартиру при условии адекватной цены. 30% планируют купить жилье для себя, а 25% — в качестве инвестиции.
Как ожидается, 2 100 микроквартир возведут в Гонконге между 2017 и 2020 годами — около 510 единиц каждый год, по словам консультанта по недвижимости JLL. Это в пять раз больше, чем в период между 2014 и 2016 годами.
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