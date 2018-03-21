Нижегородская администрация уведомила «Международную строительную компанию» о прекращении договора о развитии застроенной территории

Администрация Нижнего Новгорода уведомила ООО «Международная строительная компания» о прекращении договора о развитии застроенной территории. Об этом сообщили в департаменте строительства городской администрации.

В департаменте отметили, что по договору о развитии застроенной территории в течение трех лет после утверждения проекта планировки и межевания территории застройщик должен был расселить девять жилых домов. На данный момент расселено только два дома. Установленный срок расселения — 3 года. Обязательства по расселению остальных объектов, расположенных на территории, ООО «Международная строительная компания» не исполнило.

В связи с неисполнением ООО «Международная строительная компания» обязательств администрация города была вынуждена обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд, который в 2015 году иск удовлетворил. ООО «Международная строительная компания» должна выплатить городу 37 432 000 рублей долга, а также 262 024 рублей пени.

Кроме того, администрация города приняла во внимание и тот факт, что жители домов, прилегающих к Почаинскому оврагу, экологи, историки и архитекторы считают, что развитие застроенной территории в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, ул. Архитектора Харитонова не отвечает интересам горожан и может негативно сказаться на экологической ситуации Нижегородского района, исказит архитектурный облик Нижнего Новгорода.