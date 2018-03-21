За счет госсистемы «Платон» в 2018-2019 гг. построят 10 мостов

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. За счет средств государственной системы «Платон» в ближайшие два года будет реконструировано 10 мостов. Об этом ТАСС сообщили в компании-операторе системы «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы» (принадлежит в равных долях «РТ— Инвест» и Игорю Ротенбергу — прим. ред.).

"За счет средств от госсистемы «Платон» в 2016 — 2017 гг. построено и отремонтировано 20 мостов. В 2018 — 2019 годах откроются еще 11 мостов. В начале года был завершен ремонт моста в г. Глазове Удмуртской Республики ", — сказали ТАСС в компании.

Всего на ремонт и строительство 31 моста в 2016 году правительство РФ направило за счет средств «Платона» более 12 млрд рублей. В ближайшие два года финансирование за счет «Платона» составит 3,2 млрд рублей.

Так, на строительство моста через реку Волга в городе Дубна в Московской области выделено 500 млн рублей. Еще 930 млн рублей — на возведение Фрунзенского моста в Самаре, 625 млн рублей — на строительство моста через реку Катунь (Горный Алтай ). На строительство моста через реку Чепца в Удмуртии направлено 380 млн рублей, на реконструкцию моста через реку Терек на автодороге Ищерская - Грозный — более 330 млн рублей. Также запланировано строительство и реконструкция мостов через реки Чепца (два путепровода в Удмуртии в Балезинском и Кезском районах), Сосна (город Ливны Орловской области ), Зуша ( Мценск ), Ока (Орловская область), реку Самара ( Самарская область ).

Минтранс Также в 2018 году средства от системы «Платон» будут направлены на софинансирование ремонта федеральной трассы Р-243 Кострома Шарья — Киров — Пермь России и Росавтодор приняли такое решение на основании выбора самих грузоперевозчиков в рамках проекта ОНФ «Карта убитых дорог».

"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.