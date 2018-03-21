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Подрядчика в Зеленограде оштрафовали за нарушения качества строительства домов
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Подрядчика в Зеленограде оштрафовали за нарушения качества строительства домов 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве двух жилых домов в Зеленограде и оштрафовали подрядчика за выявленные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного контроля Москвы.
Объекты возводятся в деревне Андреевка, микрорайон 17 (ЗелАО, Крюково). Застройщик — ПАО «Группа Компаний ПИК». Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух 12-ти и 18-этажных корпусов общей площадью 41,4 тысячи квадратных метров. В них будет 490 квартир. На первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Работы планируется завершить в ноябре 2019 года.
«В ходе проверки с привлечением выездных исследовательских лабораторий Центра экспертиз (ЦЭИИС) специалисты выполнили 16 инструментальных исследований, среди которых обследование несущих и ограждающих конструкций, выполненных в зимний период, геодезические работы, а также испытания строительных материалов», — сообщил председатель комитета Олег Антосенко.
Он добавил, что по итогам проверки жилых корпусов в Крюкове выявлены нарушения, на основании которых на генерального подрядчика ООО «ДЗС Групп» оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций.
«Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», — заключил Антосенко.
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