Ещё
Эсеры предложили компенсировать потери дольщиков из федерального бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсеры предложили компенсировать потери дольщиков из федерального бюджета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Ольга Епифанова, Михаил Емельянов, Олег Нилов, Олег Николаев и Александр Ремезков внесли в Госдуму законопроект, допускающий направление средств федерального бюджета на компенсации участникам долевого строительства при банкротстве застройщика, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ направлен на решение проблем граждан — дольщиков, столкнувшихся с недобросовестными застройщиками либо с застройщиками, не сумевшими исполнить принятые на себя обязательства в соответствии с заключенными договорами об участии в долевом строительстве, поясняют разработчики.
Законопроект устанавливает, что в случае недостаточности средств компенсационного фонда для выплаты возмещения гражданам — дольщикам при банкротстве застройщика и для финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства финансирование этих мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета.
"Вводимое проектом федерального закона обеспечение финансовой стабильности компенсационного фонда за счет средств федерального бюджета повысит уровень доверия граждан к институту долевого строительства и будет являться стимулом для приобретения жилья", — считают авторы законодательной инициативы.
Законопроект также предусматривает выплату возмещения дольщикам независимо от уплаты застройщиком обязательных отчислений в компенсационный фонд по договорам участия в долевом строительстве граждан и от даты заключения договора.
РИА Новости: последние новости
Карелия получит из госбюджета девять миллиардов рублей Тепличный комплекс стоимостью 20 млрд рублей построят под Тулой в 2021 году Кабмин предложил увеличить штрафы за самовольное подключение к энергосетям
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об уходе Лаврова
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ202
Путин занялся «списком Собчак»72
Россия закрыла границу для грузов с Украины143
Пенсии россиян будут считать по-новому148
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение