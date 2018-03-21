Новая ферма воронежского «Молвеста» вошла в число самых дорогих аграрных проектов страны 

Ее стоимость составляет 1,7 млрд рублей. Молочный комплекс на 2,4 тыс. голов ООО «Экокорм», входящего в ГК «Молвест», по оценке аналитического центра «Инвестиционные проекты» вошел в число самых дорогих инвестиционных проектов в сфере животноводства. Предприятие расположилось на седьмой строчке рейтинга, подготовленного изданием MilkNews. В феврале ООО «Экокорм» завершил первую очередь проекта по строительству молочного комплекса на 1,1 тыс. голов в селе Николаевка Аннинского района. В 2018 году в рамках проекта планируется построить второй молочный комплекс на 2,4 тыс. голов скота. Их общая стоимость составляет 1,7 млрд рублей. Первая ферма в Николаевке уже вышла на проектную мощность в 550 т молока в месяц, или 18 т в сутки. Это третий по объёмам производства молочный комплекс «Молвеста» после СХП «Молоко Черноземья» и СХП «Новомарковское». По итогам 2017 года «Молвест» произвел 65 тыс. т собственного сырья, что на 10,5 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Всего же сельхозпредприятия Воронежской области выпустили в 2017 году 578,1 тыс. т молока. Регион занял шестое место по этому показателю в стране и первое — в Центральном федеральном округе. Самым дорогим проектов рейтинга стал проекта по созданию комплекса молочного животноводства и переработке молока в Калужской области. Концерн «ТН-True Milk» вложил в него 18 млрд рублей. Ферма на 1,2 тыс. голов дойного стада в Ульяновской области компании «Агро-Нептун» за 550 млн рублей расположилась на 15-ом месте. Елена Гончарова