Новая ферма воронежского «Молвеста» вошла в число самых дорогих аграрных проектов страны

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В Воронеже на благоустройство дворов планируют потратить больше, чем в прошлом году

Из аварийных домов в Воронежской области в 2018 году переедут 1,4 тыс. человек

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