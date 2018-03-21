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В Самаре с начала года в 23 квартирах должников затампонирована канализация
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В Самаре с начала года в 23 квартирах должников затампонирована канализация 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
По состоянию на начало марта задолженность абонентов — и физических, и юридических лиц города Самары — за холодную воду и канализацию перед СКС достигла 1 млрд 373 млн рублей, сообщает ООО «Самарские коммунальные системы».
Месяц назад задолженность составляла более 1 млрд 371 млн рублей. Долги растут главным образом за счет населения. Так долги жителей на прямых расчётах с начала февраля увеличились на 2,14% и достигли 714 млн рублей. Долги УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК умножились на 1,62% или на 499 млн рублей
Доги бюджетных организаций практически не изменились, а юридических лиц — незначительно снизились и составляют:
— бюджетные организации: 24 млн рублей;
— юридические лица: 136 млн рублей.
За два первых месяца 2018 года СКС направили юридическим лицам 1939 претензий о наличии заложенности, физическим лицам — 3538 претензий, в мировые суды переданы 632 заявления на выдачу судебных приказов в отношении должников — физических лиц.
Если абоненты после получения претензии не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, в их адрес направляется уведомление об отключении/ограничении воды или канализации. В январе-феврале в 23 квартирах должников прекращено предоставление услуги водоотведения — затампонирована канализация.
При этом любой абонент, испытывающий трудности в оплате услуг водоснабжения и водоотведения, может обратиться в СКС, где на заседании комитета по дебиторской задолженности будут рассмотрены варианты расчетов без применения жестких санкций.
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