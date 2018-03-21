В Бурятии в 2018 году отремонтируют 186 многоквартирных домов

В 2018 году планируется отремонтировать 186 многоквартирных дома на общую сумму 576 млн рублей. В 2017 году выполнен капремонт 142 многоквартирных домов на общую сумму 287 млн руб. Напомним, программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в республике с 2015 года.

На итоговой коллегии были подведены итоги работы ведомства в 2017 году, а также обозначены задачи на 2018 год.

Так, в республике была завершена реализация программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда», которая действовала с 2013 по 2017 годы. Было переселено порядка 15 тыс. человек или более пяти тысяч семей из 249 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Еще одно направление деятельности министерства — выдача сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и вынужденных переселенцев.

— В текущем году объем средств на эти цели увеличен в 3,2 раза. Это позволит 136 семьям улучшить свои жилищные условия, — сказал Николай Рузавин

Большая работа была проведена по подготовке к зиме. На это в прошлом году были направлены средства размере 1 млрд 208 млн рублей. Этот объем финансирования позволил провести капитальный ремонт 116 котельных, 29 километров тепловых сетей, 11 километров водопроводных сетей и 40 километров канализационных сетей.

Дополнительно из республиканского бюджета муниципальным образованиям на подготовку к зиме было выделено 258 млн рублей. Дополнительно на эти же цели из Резервного фонда Республики Бурятия в районы направлено 63,5 млн рублей.

Также была отмечена положительная динамика в республике по количеству заключенных концессионных соглашений. В Бурятии действует 67 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций в 595 млн рублей.

— На сегодняшний день концессионерами фактически направлено на модернизацию объектов ЖКХ порядка 150 млн рублей, — подчеркнул Николай Рузавин.

Также Министерством в 2017 году утверждена целевая модель «Подключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». Она направлена на сокращение сроков выдачи разрешения для подключения к инженерным коммуникациям, снижение бюрократических проволочек. В результате проведенной работы обеспечено выполнение 94% показателей целевой модели, при 90% уровне среднероссийских показателей.

Одним из основных критериев оценки работы ЖКХ служит открытость и публичность. Минстроем проведены мероприятия по регистрации в государственной информационной системе ГИС ЖКХ органов местного самоуправления. В полном объеме зарегистрированы управляющие и ресурсоснабжающие организации.

— В результате этой работы в 2017 году Бурятия заняла 4 место в рейтинге регионов Российской Федерации , — отметил Николай Рузавин. — В 2018 году продолжится работа по подготовке платежных поручений за услуги ЖКХ через данную систему, а также будет налажено взаимодействие с гражданами по контролю за ресурсоснабжающими и управляющими компаниями через личные кабинеты.

Еще одно важное направление работы Минстроя РБ — реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором в 2017 году приняли участие 22 муниципальных образования. Было благоустроено 248 дворов, 27 общественных территорий и 4 парка на сумму более 218 млн рублей. В 2018 году на финансирование программы предусмотрено порядка 220 млн рублей.

18 марта 2018 года в 14 населенных пунктах Республики Бурятия состоялось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий. Свое мнение выразили более 64 тыс. жителей Бурятии. Сейчас территориальными счетными комиссиями муниципальных образований республики ведется подсчет голосов.

Сегодня в Бурятии работают 118 ресурсоснабжающих предприятий, которые входят в сферу ведения Минстроя РБ. На этих предприятиях трудятся более 5 тыс. человек.

— В 2018 году Минстрой РБ продолжит решение основных задач в сфере ЖКХ, таких как повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и состояния жилищного фонда, повышение эффективности государственного управления в сфере строительного и жилищно-коммунального комплексов и других, — сообщил Николай Рузавин.

Также на коллеги были награждены лучшие работники отрасли.