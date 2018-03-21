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Костромские шампиньоны планируют завоевать российский рынок
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Костромские шампиньоны планируют завоевать российский рынок 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области появится комплекс по выращиванию шампиньонов, узнал KOSTROMA.TODAY. В деревне Грудки (Судиславский район) строится грибная ферма.
По информации пресс-службы областной администрации, в создание комплекса планируется вложить около 90 миллионов рублей. Инвестор уже приступил к строительству производственных помещений.
Общая площадь агрокомплекса — почти 3 тысячи квадратных метров. Планируется, что там будут выращивать более 400 тонн шампиньонов.
Поставлять их будут в Кострому, Москву и Московскую область, Нижний Новгород, Киров, Вологду и другие города страны.
Предполагаемая дата запуска проекта — сентябрь этого года.
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