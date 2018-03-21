Костромские шампиньоны планируют завоевать российский рынок

Костромской области появится комплекс по выращиванию шампиньонов, узнал KOSTROMA.TODAY. В деревне Грудки (Судиславский район) строится грибная ферма.

По информации пресс-службы областной администрации, в создание комплекса планируется вложить около 90 миллионов рублей. Инвестор уже приступил к строительству производственных помещений.

Общая площадь агрокомплекса — почти 3 тысячи квадратных метров. Планируется, что там будут выращивать более 400 тонн шампиньонов.

Предполагаемая дата запуска проекта — сентябрь этого года.