Глава Забайкалья надеется на расселение ветхого жилья в крае до конца года

"На сегодня исполнение программы переселения из ветхого жилья подходит к 90%. И в течение 2018 года перед нами стоит задача закончить эту программу", — сказала Жданова журналистам.

По ее словам, при выполнении программы властям края удалось «сделали невозможное». «За совершенно короткий период времени — этот двухгодичный период работы правительства в этом составе — практически с нуля начали реализовывать эту программу. На момент нашего прихода процент ее исполнения был 10-15», — уточнила Жданова.

Она отметила, что сейчас краевые власти работают над другими проблемами, связанными со строительством жилья. «Работаем сейчас уже над другой проблемой качества — проблемой качества строительства, установок оконных рам и так далее, над тем, чтобы наше население было довольно и проживало в комфортных бытовых условиях», — сказала Жданова.