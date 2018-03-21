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Глава Забайкалья надеется на расселение ветхого жилья в крае до конца года
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Глава Забайкалья надеется на расселение ветхого жилья в крае до конца года 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Программа по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкальском крае выполнена на 90% и до конца года должна быть завершена, заявила губернатор Наталья Жданова.
"На сегодня исполнение программы переселения из ветхого жилья подходит к 90%. И в течение 2018 года перед нами стоит задача закончить эту программу", — сказала Жданова журналистам.
По ее словам, при выполнении программы властям края удалось «сделали невозможное». «За совершенно короткий период времени — этот двухгодичный период работы правительства в этом составе — практически с нуля начали реализовывать эту программу. На момент нашего прихода процент ее исполнения был 10-15», — уточнила Жданова.
Она отметила, что сейчас краевые власти работают над другими проблемами, связанными со строительством жилья. «Работаем сейчас уже над другой проблемой качества — проблемой качества строительства, установок оконных рам и так далее, над тем, чтобы наше население было довольно и проживало в комфортных бытовых условиях», — сказала Жданова.
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