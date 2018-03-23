Собственники квартир смогут перейти на прямые договоры по оплате ЖКУ с апреля

Госудума в третьем чтении приняла законопроект о прямых договорах между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. Перейти на новый формат договорных отношений можно будет с апреля, сообщает пресс-служба Минстроя России

«Предполагается, что норма вступит в силу в апреле текущего года… Законопроект предлагает новый формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями — теперь договор может быть заключен между ними напрямую, а не через управляющую компанию. Практика показывает, что при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5%», — отмечается в сообщении.

Если у управляющей организации накопилась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца, то поставщик вправе отказаться от договора ресурсоснабжения и перейти на прямые расчеты с собственниками жилья. Прямой договор будет заключаться автоматически, без необходимости подписывать какие-либо документы, при этом «единым окном» по всем вопросам потребителя остается управляющая компания, пояснили в министерстве.

Кроме того, собственники смогут и сами принять решение о переходе на прямые договоры на общем собрании. У ресурсоснабжающей компании будет не более трех месяцев для подготовки к осуществлению расчетов и предоставления платежных документов гражданам напрямую.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень рассказал журналистам о работе по взысканию долгов за услуги ЖКХ с управляющих компаний. «Конечно, наши коллеги в субъектах РФ ведут очень активно эту работу (по взысканию задолженности. — RNS). Есть, к сожалению, пока ещё практика, когда некоторые управляющие компании настаивают на том, чтобы ресурсники просудились с ними, и только после решения суда начинают платить. Иногда даже, как нам рассказывали в ряде субъектов РФ, управляющие компании выходят на ресурсников с неприличными предложениями: „Давайте мы вам заплатим 70-80%, или вы будете ждать месяцами судебных решений“», — говорил министр.

По данным Росстата за II квартал 2017 года, объем задолженности управляющих организаций составил почти 250 млрд рублей, то есть эта сумма была собрана управляющими компаниями с потребителей, но не перечислена ресурсоснабжающим организациям.